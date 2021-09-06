Советник Зеленского обвинил военных в потере Крыма

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Бездействие военных является причиной «потери» Крыма в 2014 году. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в понедельник, 6 сентября.

— Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав, — рассказал он.

Украина должна была мобилизовать армию, чтобы не допустить перехода полуострова в состав России, добавил чиновник. Ей не удалось этого сделать из-за «тотального морального обвала» среди солдат, отметил Арестович в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV.

5 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он отметил, что Киев «не прячется», а Москва якобы постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи лидеров.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».