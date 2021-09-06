Футболист сборной РФ Марио Фернандес скорее всего не сыграет с Мальтой в отборочном матче ЧМ

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Футболист сборной России Марио Фернандес вряд ли попадет в состав на отборочный матч к чемпионату мира против Мальты. Он получил повреждение, сообщил в понедельник, 6 сентября, главный тренер сборной Валерий Карпин.

Еще один российский футболист Александр Головин также покинул располодение сборной из-за травмы.

— Марио попросил замену еще с хорватами, у него был дискомфорт в области коленного сустава. Потом стало получше, но не настолько, чтобы он смог принять участие в матче. Вряд ли его увидим завтра, — цитирует Карпина РИА Новости.

По словам тренера, полузащитник Головин должен восстановиться к октябрьским сборам и будет играть.

Встреча против Мальты состоится 7 сентября в 21:45 по московскому времени. Она пройдет на стадионе «Спартак».

До этого сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Кипр. Матч группы Н прошел в Никосии. Российские спортсмены отправили в ворота противника два мяча. При этом футболисты из Кипра не смогли нанести ответных ударов.

В результате встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из России.

Авторами победных голов стали Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, забившие на шестой и 55-й минутах соответственно. При этом отличился и Федор Смолов — он совершил две голевые передачи.