Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Футболист сборной РФ Марио Фернандес скорее всего не сыграет с Мальтой в отборочном матче ЧМ

Михаил Алимов

Спорт
Футболист сборной РФ Марио Фернандес скорее всего не сыграет с Мальтой в отборочном матче ЧМ
Фото: Twitter / TeamRussia

Футболист сборной России Марио Фернандес вряд ли попадет в состав на отборочный матч к чемпионату мира против Мальты. Он получил повреждение, сообщил в понедельник, 6 сентября, главный тренер сборной Валерий Карпин.

Еще один российский футболист Александр Головин также покинул располодение сборной из-за травмы.

— Марио попросил замену еще с хорватами, у него был дискомфорт в области коленного сустава. Потом стало получше, но не настолько, чтобы он смог принять участие в матче. Вряд ли его увидим завтра, — цитирует Карпина РИА Новости.

По словам тренера, полузащитник Головин должен восстановиться к октябрьским сборам и будет играть.

Встреча против Мальты состоится 7 сентября в 21:45 по московскому времени. Она пройдет на стадионе «Спартак».

До этого сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Кипр. Матч группы Н прошел в Никосии. Российские спортсмены отправили в ворота противника два мяча. При этом футболисты из Кипра не смогли нанести ответных ударов.

В результате встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из России.

Авторами победных голов стали Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, забившие на шестой и 55-й минутах соответственно. При этом отличился и Федор Смолов — он совершил две голевые передачи.

Читайте также:
футболсборная Россиифутбольный матч
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте