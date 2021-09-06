Ален Делон рассказал, что чувствует после смерти Бельмондо

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо

Французский актер Ален Делон рассказал, что почувствовал, когда узнал о смерти своего коллеги и артиста Жан-Поля Бельмондо.

— Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад, — произнес он в эфире телеканала CNews.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Он родился 9 апреля 1933 года во Франции. Его дебют в кино состоялся в 1957-м в фильме «Мольер».

Годом позже он снялся в картине «Будь красива и помалкивай» с Анри Видалем, а также дебютировавшим в кинематографе Аленом Делоном. В возрасте 26 лет Бельмондо получил роль в фильме режиссера Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», которая впоследствии принесет ему мировую известность.

Позже участвовал во многих крупных картинах режиссеров французской «новой волны». Бельмондо перенес инсульт в 2001 году и с тех пор перестал играть в театре и кино. При этом в возрасте 75 лет, в 2008-м, он вернулся на съемочную площадку, чтобы сыграть в фильме режиссера Франсиса Юстера «Человек и его собака». В феврале 2015 года он объявил о завершении карьеры в кино.