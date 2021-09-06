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Сергей Собянин сообщил, что БКЛ достроят в 2022 году

Михаил Алимов

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Сергей Собянин сообщил, что БКЛ достроят в 2022 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро будет полностью построена в 2022 году. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Что касается БКЛ — большое кольцо, кольцевая линия метро, она является сердцевиной многих проектов и конечно, ядром метрополитена. Это крупнейшее кольцо строится тоже достаточно активно, уже готова его треть. В этом году будет построена еще треть, то есть две трети большого кольца будут запущены. Оставшаяся треть — в следующем году, — рассказал он в эфире телеканала «ТВ Центр».

Общая длина новой линии подземки составит 70 километров. Она включит в себя 31 станцию и три электродепо. На данный момент для пассажиров открыты 12 станций, до конца года планируется открыть еще 10.

До этого мэр сообщил, что скверы и пешеходные маршруты появятся в ходе комплексного благоустройства возле 11 станций столичного метро до конца 2021 года. Проводится комплексное благоустройство возле 11 станций БКЛ и «Бутырской» на салатовой линии.

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