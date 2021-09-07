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Автоэксперт дал совет, как сдать на права с первого раза

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт дал совет, как сдать на права с первого раза
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Для повышения шансов на сдачу экзамена в ГИБДД кандидат в водители может брать дополнительные уроки в процессе обучения. Кроме того, на успех человека влияет его внимательность и стрессоустойчивость. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, учебные программы в современных автошколах далеки от совершенства.

— Объем практических занятий, который сейчас предусмотрен в автошколах, не дает водителю необходимых навыков. Большинство начинающих автолюбителей выезжает на дороги неподготовленными, — констатировал эксперт.

Баканов отметил, что потенциальным водителям не запрещено брать дополнительные уроки во время обучения в автошколе. Ученики вправе сами распоряжаться своим временем, подчеркнул собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что на экзамене будущий водитель должен быть предельно внимательным.

— Нужно смотреть на обстановку и на дорожные знаки, четко понимать, что происходит вокруг. Также необходимо выполнять все команды инспектора, — подчеркнул Баканов.

Он обратил внимание, что иногда экзаменаторы идут на уловки: например, просят остановиться в зоне действия знака «остановка запрещена». В таком случае выполнять требование нельзя, нужно уточнить, что именно имеет в виду инспектор, уверен Баканов.

Эксперт также заметил, что сотрудники ГИБДД отлично знают маршрут, по которому проходит экзамен.

— Инспекторы прекрасно знакомы с районом проведения экзамена. Они знают, где и что можно сделать, а где — нельзя. Автошколы часто изучают экзаменационные маршруты, но нужно понимать, что даже знание местности необязательно поможет кандидату в водители. Дорожная обстановка тоже влияет на результат, — уверен собеседник «ВМ».

Баканов также заметил, что многим автомобилистам действительно не удается сдать на права с первого раза. Однако нельзя однозначно связать это с апрельскими изменениями в правилах сдачи: прошло не так много времени, заключил эксперт.

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