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В МВД разъяснили особенности новых правил сдачи экзамена на права
Фото: Вечерняя Москва

В МВД разъяснили особенности новых правил сдачи экзамена на права

Татьяна Плотникова

Общество

Обновленные правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения меняют подход автошкол к обучающему процессу. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

В ведомстве отметили, что нововведения дадут возможность исключить «натаскивание» претендента на получение прав на конкретные виды упражнений, которые прежде проверяли на автодроме.

Поскольку практическая часть экзамена больше не будет проходить на заранее определенных экзаменационных маршрутах, можно будет проверить подготовку кандидата к вождению в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки.

В результате автошколы изменят подход к обучению практическим навыкам вождения, так как заучивание учебных маршрутов станет бесполезным, рассказали в министерстве ТАСС.

Ранее в МВД рассказали, что несмотря на отмену «площадки» в экзамене на права, автодромы можно будет использовать для проверки конкретных маневров и элементов вождения.

Читайте также: Автоэксперт прокомментировал изменения в правилах сдачи экзамена на права

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