Строительные бытовки загорелись на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Каширское шоссе, 11к4 Карта всех событий

На юге Москвы загорелись строительные бытовки. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 7 сентября, сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел на Каширском шоссе возле 4 корпуса дома №11. По словам источника, площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

4 сентября «ВМ» сообщала о еще одном пожаре на юге Москвы. Тогда в районе Братеево загорелась автомойка. По информации полиции, до прибытия пожарных автомойку покинули три человека. Вероятно, сбежали с места происшествия.