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Автомойка загорелась на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Автомойка загорелась на юге Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 8к1 Карта всех событий

На юге столицы в районе Братеево загорелась автомойка. Об этом в субботу, 4 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Борисовские пруды, 8, корпус 1.

— Со слов администрации, внутри автомойки могут быть люди, — отметил собеседник издания.

Площадь пожара уточняется.

По информации полиции, до прибытия пожарных автомойку покинули три человека. Вероятно, сбежали с места происшествия.

3 сентября частный дом загорелся в Новой Москве. Площадь пожара примерно 75 квадратных метра.

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