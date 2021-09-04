Частный дом загорелся в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий
В Новой Москве в поселке Сосенское загорелся частный дом. Об этом в пятницу, 3 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», по предварительным данным, людей в здании нет.
— Площадь пожара примерно 75 квадратных метра, — отметил собеседник издания.
В настоящее время выясняются подробности происшествия.
Вечером 3 сентября шесть человек спасли из горящего дома в Москве. Инцидент произошел по адресу улица Усиевича, дом 16. На втором этаже жилого дома загорелась квартира. С обеих сторон здания. Из окон дома виднелся густой черный дым.
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