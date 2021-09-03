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Шесть человек спасли из горящего дома в Москве

Марина Найденкова

Анастасия Волоснова

Происшествия
Шесть человек спасли из горящего дома в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
улица Усиевича, д. 16Карта всех событий

Шесть человек удалось эвакуировать из восьмиэтажного дома в Москве, где загорелась квартира. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 3 сентября, рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 3 сентября по адресу улица Усиевича, дом 16. На втором этаже жилого дома загорелась квартира. С обеих сторон здания. Из окон дома виднелся густой черный дым.

Позднее в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что происходит возгорание квартиры на втором этаже в 8-этажном жилом доме.

— В 17:29 возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. С вышележащих этажей спасено 6 человек. Сведений о пострадавших не поступало, — заключил представитель ведомства.

30 августа десять тысяч человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре на западе Москвы. Инцидент произошел на минус четвертом этаже паркинга бизнес-центра, который расположен на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1.

28 августа в подвальном помещении торгового центра на северо-востоке Москвы произошел пожар. Огонь был ликвидирован на площади десять квадратных метров.

При этом 27 августа в пресс-службе московского ГУ МЧС рассказали, что два человека были спасены из горящего здания общежития в Москве. Возгорание произошло днем 27 августа в двухэтажном здании общежития, которое находится на Московской улице, дом 1. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

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