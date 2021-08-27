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Пожар произошел в двухэтажном здании общежития в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Пожар произошел в двухэтажном здании общежития в Новой Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, Московская улица, 1 Карта всех событий

Два человека были спасены из горящего здания общежития в Новой Москве. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел днем 27 августа в двухэтажном здании общежития, которое находится на Московской улице, дом 1 (деревня Саларьево — прим. «ВМ»). Площадь возгорания составила десять «квадратов». Его удалось ликвидировать в 15:16.

Сведений о пострадавших нет, передает РИА Новости.

В четверг, 26 августа пожарные потушили возгорание на складе АО «Кронштадт», расположенном в столичном районе Покровское-Стрешнево. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

24 августа пожар произошел в квартире на десятом этаже жилого дома на юго-востоке Москвы. Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей 12-этажного здания в целях безопасности. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

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