Пожар на складе на северо-западе Москвы потушили

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожарные потушили возгорание на складе АО «Кронштадт», расположенном в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 26 августа.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Возгорание произошло на складе по адресу улица Вишневая, дом 7. Ему присвоили ранг 1-бис.

24 августа пожар произошел в квартире на десятом этаже жилого дома на юго-востоке Москвы. Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей 12-этажного здания в целях безопасности. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.