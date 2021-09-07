Бесплатные экскурсии и лекции о космических исследованиях пройдут на ВДНХ

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Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает всех желающих на бесплатные лекции и экскурсии, посвященные Солнечной системе, полетам на Марс и космическим скафандрам. Мероприятия пройдут 9, 11 и 12 сентября. Об этом во сторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба выставки.

— Крупнейший космический музей страны - центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ - представляет программу бесплатных активностей. Гости центра смогут поучаствовать в тематических экскурсиях «Планеты Солнечной системы», а также послушать бесплатные лекции о скафандрах и полетах на Марс, — говорится в сообщении пресс-службы.

На экскурсии «Планеты Солнечной системы» можно попасть 9 сентября. Они приурочены к 43 годовщине со дня запуска советской автоматической межпланетной станции «Венера-11». 11 сентября пройдет лекция «Как улететь на Марс и не умереть» от популяризатора космонавтики и блогера Виталия Егорова.

— Интерактивная лекция «Космические скафандры России» из цикла «История космонавтики» пройдет на ВДНХ 12 сентября, — сообщает пресс-служба.

Все мероприятия доступны с 12 лет. На них требуется предварительная регистрация.