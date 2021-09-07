Протестующие бросили камни в премьера Канады Джастина Трюдо

Джастин Трюдо / Фото: Скриншот с видео TouTube (Телеканал ICTV)

В премьер-министра Канады Джастина Трюдо протестующие кинули горсть мелких камней. Он не пострадал.

Инцидент произошел после предвыборного митинга. Министр забирался в автобус. В этот момент один из протестующих кинул в его сторону камни, передает телеканал CBC.

Отмечается, что это уже не первый митинг Трюдо, который сопровождается протестами. Один из них ранее даже пришлось отменить из-за этого

Согласно данным другого телеканала Global News, протестующие вышли на улицы выступить против вакцинации от коронавируса.

В стране 20 сентября планируется провести досрочные парламентские выборы, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что протестующие заблокировали город в Черногории из-за интронизации митрополита. По предварительным данным, в результате беспорядков пострадали четыре человека. Для разгона демонстраций правоохранители использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. С целью помешать интронизации протестующими были заблокированы въезды в город, также они прорвали кордоны. Тем не менее церемония состоялась, несмотря на беспорядки.