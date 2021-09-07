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Популярность мобильной версии электронной медкарты выросла за год в 2,5 раза

Анастасия Колоскова

Город
Популярность мобильной версии электронной медкарты выросла за год в 2,5 раза
Фото: Pixabay

За последний год жители столицы стали в 2,5 раза чаще пользоваться мобильной версией электронной медицинской карты (ЭМК) в приложении «ЕМИАС.ИНФО». При этом почти каждый второй пользователь выбирает для доступа к карте именно смартфон. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

— Популярность мобильной версии электронной медкарты за год выросла в 2,5 раза — сейчас сотни тысяч москвичей регулярно пользуются ею со своих смартфонов. При этом если год назад медкартой в телефоне пользовался только каждый пятый житель столицы, открывший доступ к ней, то сейчас — почти каждый второй, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что сервис электронной медкарты постоянно развивается. В нем появляются новые разделы и функции.

В апреле этого года москвичи, имеющие полную учетную запись на mos.ru получили автоматический доступ к электронной медкарте. Благодаря этому они сразу могут следить за состоянием здоровья посредством смартфона, не дожидаясь проверки данных в течение нескольких дней.

Доступ к мобильной версии электронной медкарты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» горожане получили в июле 2020 года. В настоящее время к электронным медкартам через «ЕМИАС.ИНФО» обращается уже более 1,3 миллиона пользователей.

В электронной медицинской карте жители столицы могут увидеть результаты анализов, протоколы осмотров врачей, выписанные действующие рецепты, а также результаты инструментальных и лабораторных исследований, таких как флюорография, КТ, МРТ, включая доступ к изображениям снимков, и другое. Кроме того, горожане могут вести дневник здоровья, вносить сведения о личном и семейном анамнезе, добавлять медицинские документы или выгружать их и отправлять по электронной почте или через мессенджеры, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Чаще всего москвичи записываются к врачу через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» — этим способом воспользовались более 30 процентов от общего числа записавшихся. А за все время приложением воспользовались более 3,7 миллиона человек.

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