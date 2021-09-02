Самым популярным способом записи к врачу у москвичей стало мобильное приложение

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Чаще всего москвичи записывались к врачу через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» — этим способом воспользовались более 30 процентов от общего числа записавшихся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

— Популярность записи к врачу через интернет растет с каждым годом. Если в 2013-м доля онлайн-записи составляла только семь процентов, то сейчас — уже более 75 процентов. Отдельно можно и отметить рост популярности мобильных приложений. На сегодня приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало самым востребованным способом записи — более 30 процентов от общего числа записей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за все время приложением воспользовались более 3,7 миллиона человек. Оно имеет все те же функции для записи к врачу, что и сайты mos.ru и emias.info.

В июле прошлого года пользователи мобильного приложения получили доступ к электронной медицинской карте, и в настоящее время они обратились к медкартам через приложение уже более 20 миллионов раз, пишет официальный сайт мэра Москвы.