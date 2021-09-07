Столичным предпринимателям рассказали, как работает онлайн-инструмент «Индивидуальная траектория развития»

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Московские предприниматели смогут воспользоваться онлайн-инструментом «Индивидуальная траектория развития», который реализует ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Новый инструмент поможет сориентироваться в многообразии бесплатного бизнес-обучения и выбрать те программы, которые будут полезны конкретному пользователю.

— «Индивидуальная траектория развития» помогает начинающим бизнесменам Москвы и тем, кто уже работает, сформировать персональный план повышения профессиональных и личностных компетенций. Этот инструмент разработан в 2019 году, и сегодня им уже пользуются свыше 23 тысяч человек. В 2021 году персональный трек развития начали строить более пяти тысяч предпринимателей, — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сначала технология оценит профессиональные компетенции предпринимателя при помощи теста, а затем поможет установить желаемую цель развития. После этого онлайн-технология представит персональные рекомендации с актуальными образовательными программами и деловыми мероприятиями.

Доступ к «Индивидуальной траектории развития» можно получить после регистрации на сайте mbm.mos.ru. В разделе «Рекомендации» личного кабинета пользователю предлагается ответить на 30 вопросов. Затем нужно задать цель развития и отметить в календаре дату, к которой планируется ее достижение.

Онлайн-инструмент порекомендует предпринимателю образовательные программы МБМ и онлайн-продукты, пишет официальный сайт мэра Москвы.