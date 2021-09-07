Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичным предпринимателям рассказали, как работает онлайн-инструмент «Индивидуальная траектория развития»

Анастасия Колоскова

Город
Столичным предпринимателям рассказали, как работает онлайн-инструмент «Индивидуальная траектория развития»
Фото: Pexels

Московские предприниматели смогут воспользоваться онлайн-инструментом «Индивидуальная траектория развития», который реализует ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Новый инструмент поможет сориентироваться в многообразии бесплатного бизнес-обучения и выбрать те программы, которые будут полезны конкретному пользователю.

— «Индивидуальная траектория развития» помогает начинающим бизнесменам Москвы и тем, кто уже работает, сформировать персональный план повышения профессиональных и личностных компетенций. Этот инструмент разработан в 2019 году, и сегодня им уже пользуются свыше 23 тысяч человек. В 2021 году персональный трек развития начали строить более пяти тысяч предпринимателей, — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сначала технология оценит профессиональные компетенции предпринимателя при помощи теста, а затем поможет установить желаемую цель развития. После этого онлайн-технология представит персональные рекомендации с актуальными образовательными программами и деловыми мероприятиями.

Доступ к «Индивидуальной траектории развития» можно получить после регистрации на сайте mbm.mos.ru. В разделе «Рекомендации» личного кабинета пользователю предлагается ответить на 30 вопросов. Затем нужно задать цель развития и отметить в календаре дату, к которой планируется ее достижение.

Онлайн-инструмент порекомендует предпринимателю образовательные программы МБМ и онлайн-продукты, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также:
развитиеонлайн-сервисподдержка предпринимательства
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте