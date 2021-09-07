Москва предоставит субсидии на покупку оборудования еще трем промышленным предприятиям

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Москва компенсирует трем компаниям часть расходов по договорам финансовой аренды нового производственного оборудования. Общая сумма поддержки составит почти 65 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заявки на предоставление субсидий одобрила Отраслевая комиссия Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы по финансовой поддержке организаций, осуществляющих деятельность в инвестиционной и промышленной сферах.

— Поддержку получат разработчик и производитель микропроцессоров и вычислительных модулей, производитель мясной продукции, изготовитель арматурных каркасов и других металлических конструкций. Ранее в этом году уже было принято решение о предоставлении субсидий еще двум московским предприятиям. Общая сумма финансовой помощи по пяти компаниям составит74 млн рублей, — сообщил заместитель мэра.

Он также добавил, что с 2012 года Москва выделила более 3,3 миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий по субсидированию на лизинг оборудования.

— Компенсация по договору лизинга составляет до 100 млн рублей в год, по кредитному договору – до 200 млн рублей в год. При этом максимальный срок действия договора субсидии – 3 года. Предприятия также получают субсидии на технологическое присоединение – компенсировать можно до 50 процентов стоимости контракта на увеличение мощностей предприятия. В этом году прием заявок на получение субсидии продлится до 30 сентября. Обратиться за поддержкой можно через Инвестиционный портал Москвы, а также напрямую в департамент, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Сотрудники Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы сопровождают предприятия, претендующие на получение субсидии, на этапе сбора необходимых для получения поддержки документов. Одно предприятие может быть получателем нескольких субсидий при условии, что общая сумма поддержки не превышает установленных лимитов.