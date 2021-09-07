Наталья Сергунина рассказала о московской программе к 200-летию со дня рождения Достоевского

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Культурные учреждения Москвы подготовили для празднования 11 ноября 200-летия писателя Федора Достоевского особенную программу. До конца текущего года в столице пройдут около 180 мероприятий. Об этом сообщила во вторник, 7 сентября, заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Посетители смогут прослушать лекции о деятельности публициста, познакомиться с его любимыми местами в городе и даже принять участие в викторинах. Примечательно, что все очные занятий пройдут с соблюдением мер безопасности по коронавирусу.

— Мероприятия, посвященные юбилею Федора Михайловича Достоевского, идут в столице с января. Они проводятся онлайн и офлайн. Основная часть программы запланирована на осень. Всего до конца года москвичей и гостей города ждет еще 179 тематических событий — лекций, паблик-токов, экскурсий, выставок и кинопоказов, — отметила Наталья Сергунина.

Например, в библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова состоится семинар «Как читать Достоевского?». Его проведут исследователи творчества писателя Татьяна Касаткина, Павел Фокин, Борис Тихомиров и Александр Криницын. На занятии москвичи вместе со специалистами детально изучат произведения Федора Достоевского.

Также в 17:00 в этой же библиотеке начнется цикл лекций Анастасии Гачевой «Сокровенные страницы Достоевского». На них посетители узнают, как создавались романы публициста.

В библиотеке № 18 имени В. А. Жуковского состоится «ДоброФест». В рамках проекта гости пройдут по памятным местам Федора Достоевского, примут участие в викторинах и обсудят экранизации произведений.

С 1 октября по 1 ноября в культурном центре ЗИЛ пройдет выставка «Ф. М. Достоевский и исследования его творчества». Здесь москвичи познакомятся с письмами и ранними рассказами писателя, а также с работами исследователей его творчества.

В субботу, 4 сентября, Наталья Сергунина отметила, что московские разработчики создали электродвигатели для беспилотников и других транспортных средств. Такое оборудование обладает меньшей стоимостью и большей технологичностью по сравнению с привычными двигателями.