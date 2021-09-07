Садоводов-любителей приглашают принять участие в конкурсе фестиваля «Цветочный джем»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Цветочный джем»

Москвичи смогут принять участие в «Любительском конкурсе цветников», который пройдет 11 и 12 сентября на 17 окружных фестивальных площадках в рамках фестиваля «Цветочный джем».

Участникам предстоит создать проекты из семи тысяч предоставленных оргкомитетом растений. Среди них розы, хризантемы, гортензии, рудбекия, шалфей, хосты, котовники, гелениумы, астры, злаки, папоротники и другая зелень из подмосковных питомников.

Каждая команда сможет использовать для своего цветника 37 растений, в том числе один кустарник.

В первый день конкурса для участников прочитают ознакомительную лекцию об особенностях растений и ухода за ними. После этого конкурсанты создадут эскизные планы своих цветников и начнут высадку растений.

Во второй день садоводам-любителям предстоит защитить свои проекты перед жюри, которое будет состоять из профессиональных ландшафтных дизайнеров. В этот же день на всех площадках состоятся церемонии награждения.

На каждой площадке выберут трех призеров. Двоих победителей определит жюри. Им достанутся цифровые планшеты. А «приз зрительских симпатий» и набор садовых инструментов Gardena получит участник, за чей проект отдаст свои голоса наибольшее число гостей.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Цветочный джем»

Принять участие в «Любительском конкурсе цветников» могут все желающие, достигшие совершеннолетия.

— Для жителей большого города важность живых растений — не только парков и садов, но даже небольших цветников и клумб — сложно переоценить. Островки живой зелени радуют, успокаивают, вдохновляют, помогают переключиться и отдохнуть. Приглашаем садоводов-любителей попробовать свои силы в создании авторских цветников, которые станут настоящим украшением московских районов. А зрителей — полюбоваться зелеными проектами, поддержать участников и, конечно, проголосовать за лучших из лучших! — отметили в оргкомитете фестиваля.

На площадку допускаются участники с сертификатом о вакцинации, действующим QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не позднее чем за 72 часа.