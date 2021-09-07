Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Садоводов-любителей приглашают принять участие в конкурсе фестиваля «Цветочный джем»

Анастасия Колоскова

Город
Садоводов-любителей приглашают принять участие в конкурсе фестиваля «Цветочный джем»
Фото: Пресс-служба фестиваля «Цветочный джем»

Москвичи смогут принять участие в «Любительском конкурсе цветников», который пройдет 11 и 12 сентября на 17 окружных фестивальных площадках в рамках фестиваля «Цветочный джем».

Участникам предстоит создать проекты из семи тысяч предоставленных оргкомитетом растений. Среди них розы, хризантемы, гортензии, рудбекия, шалфей, хосты, котовники, гелениумы, астры, злаки, папоротники и другая зелень из подмосковных питомников.

Каждая команда сможет использовать для своего цветника 37 растений, в том числе один кустарник.

В первый день конкурса для участников прочитают ознакомительную лекцию об особенностях растений и ухода за ними. После этого конкурсанты создадут эскизные планы своих цветников и начнут высадку растений.

Во второй день садоводам-любителям предстоит защитить свои проекты перед жюри, которое будет состоять из профессиональных ландшафтных дизайнеров. В этот же день на всех площадках состоятся церемонии награждения.

На каждой площадке выберут трех призеров. Двоих победителей определит жюри. Им достанутся цифровые планшеты. А «приз зрительских симпатий» и набор садовых инструментов Gardena получит участник, за чей проект отдаст свои голоса наибольшее число гостей.

Садоводов-любителей приглашают принять участие в конкурсе фестиваля «Цветочный джем»Фото: Пресс-служба фестиваля «Цветочный джем»

Принять участие в «Любительском конкурсе цветников» могут все желающие, достигшие совершеннолетия.

— Для жителей большого города важность живых растений — не только парков и садов, но даже небольших цветников и клумб — сложно переоценить. Островки живой зелени радуют, успокаивают, вдохновляют, помогают переключиться и отдохнуть. Приглашаем садоводов-любителей попробовать свои силы в создании авторских цветников, которые станут настоящим украшением московских районов. А зрителей — полюбоваться зелеными проектами, поддержать участников и, конечно, проголосовать за лучших из лучших! — отметили в оргкомитете фестиваля.

На площадку допускаются участники с сертификатом о вакцинации, действующим QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не позднее чем за 72 часа.

Читайте также:
конкурсЦветысадоводы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте