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«Одиночество его и сгубило»: Виктор Мережко — о смерти художника Бориса Краснова

Марина Найденкова

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Общество
«Одиночество его и сгубило»: Виктор Мережко — о смерти художника Бориса Краснова
Фото: ТАСС

Скончавшийся в московском хосписе после продолжительной болезни художник Борис Краснов был новатором в своем искусстве, неутомляемым и одиноким человеком, преданным своей работе. Об этом в беседе с Вечерней Москвой рассказал киносценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко.

— Талантливый, разнообразный, очень работящий и работоспособный, яркий, неутомляемый. И достаточно, по сути, человек одинокий. Он был предан работе, это было его и счастье, и драма. Потому что близких у него особо не было, с женщинами были сложные отношения, насколько я знаю. Одиночество его и сгубило, мне кажется. Абсолютно был предан работе, трудоголик, — сказал Мережко.

Он отметил, что Краснов был уникальной личностью для нашего времени. Он постоянно был в поисках и работе, рвался трудиться и воплощать идеи в жизнь. Также Мережко подчеркнул, что Краснов был новатором в своем искусстве.

Художник недавно переболел коронавирусом, и у него диагностировали инсульт. Врачи сообщали, что у него поражено 85 процентов головного мозга. Краснова перевели из Боткинской больницы в частный хоспис.

У Краснова состояние здоровья ухудшилось еще в 2011 году: тогда на фоне уголовного дела по обвинению в рейдерском захвате компании, устраивающей выставки, художника госпитализировали с подозрением на инсульт. После этого он перенес операцию на головном мозге.

Борис Краснов — обладатель многочисленных российских премий, художник и дизайнер. Оформлял «Рождественские встречи» певицы Аллы Пугачевой.

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