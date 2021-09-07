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Москвичи выберут кличку родившемуся на «Городской ферме» на ВДНХ детенышу альпака

Анастасия Колоскова

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Москвичи выберут кличку родившемуся на «Городской ферме» на ВДНХ детенышу альпака
Фото: пресс-служба ВДНХ

Жителям столицы предложили выбрать кличку для родившегося на «Городской ферме» на ВДНХ детенышу альпака. Предложить свой вариант можно в официальном аккаунте выставки в социальной сети Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

— В семейно-образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ произошло радостное событие. В середине августа здесь родился мальчик-альпака. Имя для детеныша по традиции выберут народным голосованием. Конкурс стартует в официальном аккаунте ВДНХ в Instagram 7 сентября. Результаты будут объявлены 11 сентября, — цитирует сообщение пресс-службы Агентство городских новостей «Москва».

Малыш появился на свет 14 августа и некоторое время пребывал в специальном помещении под наблюдением ветеринаров.

В пресс-службе рассказали, что родителями детеныша стали белая пушистая Дося и кудрявый «брюнет» Педро, которые уже пять лет обитают на ВДНХ.

Новоявленная мамаша никого не подпускала к малышу первые дни. Поэтому первоначальный вес специалисты называют предположительный — около 8 кг. Да полугода альпачонок будет питаться материнским молоком.

— Малыш очень дружелюбный, любит играть с мамой и уже из любопытства пытается пробовать взрослую пищу, — добавили в пресс-службе.

Подписчики официального аккаунта ВДНХ в Instagram 7 и 8 сентября могут написать свой вариант имени в комментариях под постом о нем.

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