Юрист разъяснил нюансы наказания для любителей подглядывать в окна

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6 сентября в СМИ появилась информация о том, что подглядывание в чужие окна карается штрафом до 200 000 рублей. В некоторых случаях любопытным грозит лишение свободы до двух лет, уточняется в публикациях. «Вечерняя Москва» пообщалась с юристом Александром Толмачевым и узнала, стоит ли опасаться столь радикальных мер на самом деле.

По словам специалиста, не все действия, связанные с подглядыванием в чужие окна, попадают под статью о «Нарушении неприкосновенности частной жизни» (137 УК РФ). Случайное вмешательство в чужой быт не карается штрафами, даже если оно происходит на постоянной основе, уверен Толмачев.

— Если человек, проходя мимо чужого окна, подглядел за другим и зафиксировал на камеру, это еще не означает внедрение в чужую жизнь. Наверное, житель квартиры, который не закрыл шторы и окна, сам хочет, чтобы на него посмотрели. Штрафов за это не предусмотрено, — заявил юрист.

Наказание последует лишь за распространение персональных данных без согласия пострадавшего, уточнил собеседник «ВМ».

Ситуация становится более серьезной, когда в чужой квартире осуществляется несанкционированная слежка: устанавливаются скрытые камеры или звукозаписывающие устройства, рассказал Толмачев. Тогда, по словам юриста, действия «заказчика» расцениваются как вмешательство в частную жизнь.

— Например, человек нанял частного детектива, чтобы следить за кем-то. Если этот детектив собирает информацию легальным путем (фотографирует человека в публичных местах, фиксирует его перемещения), наказания не будет. А если внутри чьего-то дома устанавливается подслушивающее устройство, не санкционированное судом или следователями, это расценивается как вторжение в частную жизнь. Тогда и детектив, и заказчик попадают под «внедрение в частную жизнь» и могут быть наказаны, — разъяснил Толмачев.

Притом виновным грозит лишь административное наказание, то есть любители наблюдать за чужой жизнь отделаются штрафом. Об уголовном наказании речи не идет, подчеркнул юрист.