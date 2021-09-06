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Юрист предупредил о крупном штрафе за подглядывания в окна

Илья Ашуров

Общество
Юрист предупредил о крупном штрафе за подглядывания в окна
Фото: Pixabay

Регулярное подглядывание в окна может привести к уголовной ответственности и крупному штрафу. Об этом рассказал ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

По его словам, систематическое наблюдение за жизнью чужих людей через окна расценивается как вторжение в частную жизнь и сбор сведений о ней. При этом под понятием «частная жизнь» подразумевается все, что происходит и находится внутри квартиры.

Подобное нарушение закона предусмотрено статьей 137 Уголовного кодекса РФ. Этот закон предусматривает ответственность за незаконный сбор информации о частной жизни человека без его согласия.

— Наказание (по статье 137 УК РФ — прим. «ВМ») может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — рассказал юрист.

Также он отметил, что доказать намеренное наблюдение за собой довольно сложно. В частности, для этого можно прибегнуть к съемке «наблюдателя» на камеру или же привлечь его к ответственности по факту распространения приватных сведений.

Особенно часто от посторонних наблюдений страдают жители первых этажей. Им юрист порекомендовал обзавестись плотными шторами или повесить жалюзи на окнах, передает РИА Новости.

Юрист Анатолий Миронов рассказал о штрафе за езду без ходовых огней и ближнего света. За такое нарушение обычно следует предупреждение или штраф в 500 рублей. Однако предупреждение может выписать только сотрудник ГИБДД.

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