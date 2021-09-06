Юрист предупредил о штрафе за езду без ходовых огней и ближнего света

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В последнее время все больше нарушений ПДД начинают фиксироваться автоматически, без участия сотрудника ГИБДД. Это же может произойти и с составом административного правонарушения, изложенного в статье 12.2 КоАП — передвижения без ходовых огней и ближнего света. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

За такое нарушение обычно следует предупреждение или штраф в 500 рублей. Однако предупреждение может выписать только сотрудник ГИБДД.

— Учитывая, что при фото-видео фиксации такое административное наказание, как предупреждение невозможно, владельцу транспортного средства придет именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50 процентов, — рассказал Миронов агентству «Прайм».

По его словам, для введения такой фиксации даже не потребуется прилагать особенных усилий и не нужно привлекать значительные средства. Изменения можно внести в уже установленные камеры видеофиксации.

— Эти изменения происходят в каждом субъекте Российской Федерации самостоятельно, поэтому вполне возможно, что проезд под камерой без включенного света фар в Туле останется без штрафа, в то же время такие же действия в Твери повлекут за собой наказание, — сообщил он.

Также юрист призвал автомобилистов быть внимательными и всегда соблюдать ПДД.

Недавно сообщалось, что водителей могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину. Установка дополнительных динамиков может подпасть под понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства». Это понятие, в частности, подразумевает, что новое оборудование может оказывать влияние на безопасность движения.

Также в МВД пояснили, что вопрос пагубного влияние установленного компонента будет рассматриваться в каждом случае отдельно. В случае наличия угрозы безопасности водителю сделают предупреждение или выпишут штраф в размере 500 рублей