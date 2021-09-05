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Водителей могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

Илья Ашуров

Общество
Водителей могут начать штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В России могут начать штрафовать водителей за установку в автомобиль усилителей звука, а также дополнительных динамиков. Штраф выпишут, если установленное оборудование будет нести угрозу безопасности дорожного движения. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что установка дополнительных динамиков может подпасть под понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства». Это понятие, в частности, подразумевает, что новое оборудование может оказывать влияние на безопасность движения.

Также в МВД пояснили, что вопрос пагубного влияние установленного компонента будет рассматриваться в каждом случае отдельно. В случае наличия угрозы безопасности водителю сделают предупреждение или выпишут штраф в размере 500 рублей.

— Согласно части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных нарушениях, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей, — рассказали в МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют соответствие конструкции автомобиля требованиям безопасности, передает ТАСС.

Сотрудники ГИБДД в эти выходные устроят массовые проверки на дорогах в ряде российских регионов. Они будут выявлять пьяных водителей и следить за соблюдением ПДД.

Уточняется, что проверки пройдут в Тверской, Брянской, Белгородской, Свердловской и Воронежской областях. В списке также значатся Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Крым и другие субъекты.

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