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Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах в выходные

Юлия Курганова

Общество
Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах в выходные
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Сотрудники ГИБДД в эти выходные устроят массовые проверки на дорогах в ряде российских регионов. Они будут выявлять пьяных водителей и следить за соблюдением ПДД. Об этом сообщили в субботу, 4 сентября, в пресс-службе Госавтоинспекции РФ.

— Главные цели операции — стабилизация дорожной обстановки, профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий, обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах, пресечение и раскрытие преступлений, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что проверки пройдут в Тверской, Брянской, Белгородской, Свердловской и Воронежской областях. В списке также значатся Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Крым и другие субъекты.

В ГИБДД отметили, что это не новая практика. Сотрудники правоохранительных органов в выходные и праздничные дни, как правило, выявляют наибольшее число нарушителей ПДД и пьяных за рулем. В некоторых регионах правоохранители выйдут в рейд вместе с судебными приставами на поиски должников, сообщается на портале «360».

Россиянам рассказали, какие штрафы для водителей появятся в 2022 году. Министерство юстиции РФ вместе с другими ведомствами готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где будут новые штрафы для водителей.

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