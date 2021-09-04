Россиянам рассказали, какие штрафы для водителей появятся в 2022 году

Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Министерство юстиции России вместе с рядом других ведомств готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где будут прописаны новые штрафы для водителей. Наказывать автомобилистов по новым статьям начнут в 2022 году.

Так, штраф за шины, свет и другие неисправности в настоящее время составляет 500 рублей. Он предусмотрен за неисправности, перечисленные в приложении к ПДД об «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации...». В список неисправностей добавят новые пункты, штрафовать будут за большее число технических нарушений. В ГИБДД планируют расширить список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Предполагается, что штрафы за новые неисправности вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Кроме того, для водителей придумали новый штраф. Наказывать начнут за шины не по сезону, стертые покрышки, разные шины спереди и сзади. Штрафовать также собираются за поврежденный бампер и незаконные лебедки, отсутствующие подголовники, козырьки и подушки безопасности, которые предусмотрены производителем. Будут оштрафованы водители, в чьих машинах горит индикатор неисправности двигателя Check Engine, на лобовом стекле установлены помехи для обзорности. Также прописаны штрафы за отсутствующие или неработающие фароочистители, автокорректоры и еще ряд проблем с внешними световыми приборами.

Штраф за езду без техосмотра составляет 500-800 рублей. Планируется ввести штраф в 2000 рублей за езду без действующей диагностической карты. Фиксацию езды без пройденного техосмотра планируют организовать при помощи дорожных камер.

Наказать за езду без ОСАГО может только инспектор ГИБДД, штраф составляет 800 рублей. А с 2022 года штрафовать за отсутствие обязательной страховки начнут камеры, сумма не изменится.

Появится штраф для пьяных водителей с детьми. В настоящее время за езду в нетрезвом виде независимо от присутствия в автомобиле детей штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на 2 года. Через год за пьяную езду наказание останется прежним, но если в машине будут дети, наказание будет строже — 50 тысяч рублей и 3 года лишения прав.

За превышение средней скорости штрафуют так же, как и за превышение мгновенной скорости: минимальный штраф за 20-40 километров в час — 500 рублей, максимальный за превышение на 80 километров в час и выше — 5 тысяч рублей. Суммы штрафов останутся прежними, но оспорить их в суде будет невозможно, потому что в КоАП пропишут определение средней скорости и наказание за ее превышение.

Появится федеральный штраф за мойку в неположенном месте — до 2 тысяч рублей, штраф за проезд и парковку на газоне составит до 4 тысяч рублей, на детских и спортивных площадках — до 5 тысяч рублей. Также штрафовать в 2022 году планируют за остановку или проезд по территориям, занятым зелеными насаждениями, то есть по газонам и цветникам. За это будут наказывать на 1,5-4 тысячи рублей в зависимости от места и ущерба, который был нанесен территории.

Кроме того, введут штраф за брошенный автохлам во дворах. За это будут наказывать на сумму до 3 тысяч рублей. Во избежание споров в документах четко прописано само понятие автохлама. Это машины, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. Также за автохлам сочтут сгоревшее транспортное средство, сообщается на портале РБК Autonews.

Автоэксперт рассказал «Вечерней Москве», в каких случаях можно проехать на красный свет. Водитель может двигаться на запрещающий сигнал при повороте, если светофор регулирует движение перпендикулярного потока.