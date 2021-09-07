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«А что они могут?»: политолог объяснил «сигналы» США для России

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«А что они могут?»: политолог объяснил «сигналы» США для России
Фото: president.gov.ua

Планы США оказать военную помощь Украине и слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы никак не повлияют на отношения Киева и Москвы. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что одним из итогов недавней встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в США стала договоренность о военной поддержке, а также выделение дополнительной помощи на военные нужды Украины, что является сигналом для российского руководства.

По словам Дмитрия Журавлева, военная помощь Украине со стороны США — это ритуальное действие.

— С Россией воевать никто не собирается, все это прекрасно понимают. Достаточно нам взорвать ядерное оружие на своей территории, чтобы следующая беседа была у двух тараканов, ибо больше никто не выживет. Поэтому военная помощь со стороны американцев — это ритуал, некий знак поддержки, но реализовать этот знак можно только через политические действия. А вот насчет политических действий со стороны Украины — что они могут? 589-й раз потребовать Крым обратно? — задается риторическими вопросами эксперт.

Он констатирует, что гораздо важнее было, когда канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Россию и требовала от нашей страны прокачивать газ через украинскую газораспределительную систему. Для Украины такие договоренности реальнее, чем серьезное военное вмешательство со стороны Запада.

— У Украины, конечно, может ума хватить начать воевать в Донбассе. Они верят в то, что раз Америка их поддерживает, они обязательно победят. В это верил и (бывший президент Грузии Михаил — прим. «ВМ») Саакашвили, когда устроил авантюру в Южной Осетии. Глупости может хватить для развязывания войны, но в отношениях с Россией это мало что изменит, — заключил специалист.

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