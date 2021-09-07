Глава МИД Украины рассказал о сигнале для России после встречи Зеленского и Байдена

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Планы США оказать Украине военную помощь являются «сигналом» для России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Рассуждая о прошедшей в Вашингтоне встрече между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, Кулеба обратил внимание на то, что одним из ее итогов стала договоренность о военной поддержке.

— Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России, — отметил Кулеба.

По его словам, американские политики полагают: оказываемая их страной помощь Украине «наилучший сигнал» для российского руководства, свидетельствующий о том, что поддержка Киева увеличивается.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, итоги встречи в Вашингтоне укрепили позиции официального Киева. При этом он отметил, что Россию якобы «беспокоит» какое-либо усиление Украины, передает РИА Новости.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что стратегия Владимира Зеленского на встрече с Джо Байденом оказалась неудачной. Она не сулит никаких бонусов для страны.

Переговоры Зеленского с Байденом прошли 1 сентября в Вашингтоне. Главы государств планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

Узнать больше о прошедшей встрече Байдена и Зеленского, а также о том к чему она приведет можно в материале «Вечерней Москвы».