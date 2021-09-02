«Доминируй и унижай»: что на самом деле показала встреча Байдена и Зеленского

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Президенту США Джо Байдену не нужна была встреча с лидером Украины Владимиром Зеленским. Украина приехала в Белый доме в неудобный для американцев момент. По поведению Байдена в ходе переговоров это было заметно, а вот Зеленский очень старался быть похожим на собеседника, но чувствовал себя неуверенно, и роль сильного лидера ему давалась очень тяжело. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

В среду, 1 сентября, прошли переговоры Зеленского с Байденом в Вашингтоне. Главы государств планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства. В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций». Сам же Зеленский вскоре заявил журналистам, что встреча прошла в нормальной, но не всегда «солнечной» атмосфере.

По словам доцента кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, визит Зеленского в Белый дом был абсолютно не ко времени и не нужным американской стороне. США и ранее деликатно, но настойчиво откладывали встречу несколько раз.

Фото: president.gov.ua

— Все лето откладывали, в августе тоже несколько раз. США визит бы совершенно не нужен со всех точек зрения. Они были заняты другими делами, связанными с Афганистаном, начала возрастать критика в отношении Байдена. Ему не нужно было поднимать тему о газе, «Северном потоке — 2», об Афганистане, встречаться с журналистами. Визит — чистая формальность, как бы они там ни сидели, сколько бы они ни говорили. А говорить можно о чем угодно и сколько угодно. Но ничего нового этот визит не принес, — сказал Рогулев.

США сделали «дежурные» заявления, которые всегда и делали много раз. Их позиция относительно «Северного потока — 2» не изменяется, она уже принципиальная несколько десятилетий в отношении подобных проектов, не зависимо от Украины.

— А найти повод для санкций они могут и так. Украина им для этого не нужна... Им удобно держать Украину в подвешенном состоянии, обещать — не давать, пусть просят, пусть зависимость растет. Гораздо выгоднее, чем брать на себя долгосрочные экономические или политические обязанности, — добавил эксперт.

Как рассказал бизнес-профайлер и физиономист Алексей Крутилин, Зеленский на переговорах с Байденом старался выглядеть как президент. Во время беседы он почти постоянно смотрел на Байдена и даже снял маску, чтобы быть похожим на собеседника, который разговаривал без данного атрибута.

— Кресло Зеленскому неудобно, оно ему большое. Как всегда, он чувствует себя неуверенно. Эта роль ему дается тяжело. Однако Зеленский в целом более заинтересован в переговорах нежели Байден. Байдену плевать на собеседника: доминируй и унижай, — сказал эксперт.

Фото: president.gov.ua

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский «держит за дураков» своих собеседников, заявляя, что Россия не выполняет Минские соглашения. По его словам, у Москвы «четкая и жесткая позиция» в данном вопросе. При этом украинская сторона нарушает минские договоренности.

— А все придумки, которые сейчас господин Зеленский в Вашингтоне излагал своим американским собеседникам, будто все это не выполняется, потому что Россия блокирует это, — это любому человеку очевидно, что держит своих собеседников за дураков, — отмечал Лавров.