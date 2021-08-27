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«Абсолютное безумие»: политолог рассказал, вернут ли США войска в Афганистан

Марина Найденкова

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В мире
«Абсолютное безумие»: политолог рассказал, вернут ли США войска в Афганистан
Фото: Pixabay

США не станут в очередной раз вводить войска в Афганистан. Это бессмысленно и безумно. А вот наносить удары по террористическим объектам «Исламского государства»* будут. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Президент США Джо Байден заявлял, что может направить дополнительные военные силы в Афганистан после терактов в аэропорту Кабула. В результате взрывов погибли более 100 человек, в том числе 12 военных США и 90 афганцев.

— Думаю, что нет. Это абсолютно бессмысленное дело, незачем. Что может быть и, наверное, будет, поскольку Байден пообещал это, — нанесение ракетных ударов по каким-то объектам, которые будут объявлены объектами «Исламского государства»*, — сказал Лукьянов.

По его словам, талибы** открещиваются от причастности к взрывам в Кабуле. Им это действительно не нужно, отметил политолог. Они заинтересованы, чтобы «американцы быстрее убрались».

— Какие-то показательные акции могут быть, но возвращать войска в этой ситуации — абсолютное безумие. Думаю, Байден, как человек достаточно вменяемый, на это не пойдет, — сказал Лукьянов.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы** начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»** удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы** взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»** заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

**«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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