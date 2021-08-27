Число погибших в результате взрывов в Кабуле превысило 100 человек

Ситуация у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

В результате взрывов в аэропорту Кабула погибли более 100 человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

— Более 100 человек погибли, включая 12 военнослужащих США и 90 афганцев, в аэропорту Кабула, — отмечается на сайте газеты.

26 августа сообщалось, что террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в аэропорту. Как отмечала WSJ, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта.

Газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан. Согласно данным МИД РФ, граждан России не было среди тех, кто находился в аэропорту Кабула на момент взрывов.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.