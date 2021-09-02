В МИД рассказали, как Зеленский держит Запад «за дураков»

Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский «держит за дураков» своих собеседников, заявляя, что Россия не выполняет Минские соглашения. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, у Москвы «четкая и жесткая позиция» в данном вопросе. При этом украинская сторона нарушает минские договоренности.

— А все придумки, которые сейчас господин Зеленский в Вашингтоне излагал своим американским собеседникам, будто все это не выполняется, потому что Россия блокирует это, — это любому человеку очевидно, что держит своих собеседников за дураков, — приводит РИА Новости слова Лаврова.

1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты. Главы государств, как отмечается, планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

В этот день Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».