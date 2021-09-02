Двухчасовая встреча Байдена и Зеленского завершилась

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Встреча президентов США и Украины завершилась в 16:12 (23:12 по московскому времени). Джо Байден и Владимир Зеленский разговаривали в Белом доме почти два часа, собщает журналистский пул.

От них поступило совместное заявление — комментировать для журналистов они ничего не будут.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден не планирует проводить совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров.

1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты.

Главы государств, как отмечается, планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

Встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена была перенесена на 1 сентября. При этом 26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Вашингтон не рассчитывал переносить встречу и активно к ней готовился.