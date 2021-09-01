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Байден решил не проводить с Зеленским совместную пресс-конференцию

Анастасия Волоснова

В мире
Байден решил не проводить с Зеленским совместную пресс-конференцию
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден не планирует проводить совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров. Об этом стало известно в среду, 1 сентября, из расписания Байдена.

Во время встречи американский лидер хочет подтвердить «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму». Также главы государств обсудят сотрудничество в энергетической сфере и реформы на Украине, говорится в документе, который приводит РИА Новости.

Встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена была перенесена на 1 сентября. При этом 26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Вашингтон не рассчитывал переносить встречу и активно к ней готовился.

До этого Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал Киев за его действия по пути полной дезорганизации политического урегулирования.

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