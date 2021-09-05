Украинский депутат раскритиковал стратегию Зеленского на встрече с Байденом

Фото: president.gov.ua

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского на встрече с его американским коллегой Джо Байденом оказалась неудачной. Она не сулит никаких бонусов для страны. Такую точку зрения высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, Зеленскому следовало выбрать более четкую линию поведения, которая давала бы понять: чего именно хочет Украина. В числе подобных потенциальных «желаний» Гончаренко выделил военную базу, членство в НАТО, получение денег и развитие космической отрасли.

— Вот этого, что мы хотим, не было. Было мы хотим все и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем, — отметил депутат.

Также он заявил, что прошедшая встреча двух президентов скорее продемонстрировала желание Зеленского красиво сфотографироваться с президентом США, чем добиваться настоящих преференций для своей страны, сообщает портал «НСН».

Переговоры Зеленского с Байденом прошли 1 сентября в Вашингтоне. Главы государств планировали обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

Узнать больше о прошедшей встрече Байдена и Зеленского, а также о том к чему она приведет можно в материале «Вечерней Москвы».