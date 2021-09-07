Олег Леонов: Благодаря бесшовным пересадкам москвичи смогут экономить до 11 тысяч рублей в год

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов, инициировавший кампанию по сбору подписей москвичей за введение бесшовных пересадок на наземном транспорте столицы, пообщался с московской семьей, которая уже воспользовалась нововведениями и отметила заметную экономию денежных средств.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее озвучил первые итоги действия новых правил поездок на наземном транспорте, в соответствии с которыми теперь можно пересаживаться без дополнительной оплаты неограниченное количество раз в течение 90 минут. За три сентябрьских дня жители совершили более 162 тысяч поездок, пользуясь бесшовными пересадками. Эта мера позволила уменьшить в 1,5 раза стоимость разовой поездки.

— Рад, что решение московских властей о введении бесшовных пересадок на наземном транспорте уже принесло первые положительные результаты. Я неоднократно обращался к Сергею Собянину с письмами, через СМИ и социальные сети, указывая на существующую несправедливость в отношении тех москвичей, кто предпочитает наземный транспорт. Сегодня мы увидели первые плоды правильного решения. По предварительным подсчетам, бесшовные пересадки позволят москвичам экономить до 11 тысяч рублей в год, — прокомментировал Олег Леонов.

Он пообщался с одной из московских семей, которая уже воспользовалась данной программой. Горожане поделились, что в совокупности за утро и вечер они ежедневно делают около шести пересадок на наземном транспорте.

— В нашей семье шесть человек, и все ежедневно пользуются наземным транспортом. Это только на первый взгляд 22 рубля — небольшая сумма, но если подсчитать расходы на проезд всех членов семьи за месяц, то уже получается значительная экономия при новых правилах проезда. Мы с радостью сэкономленные средства потратим на детей, — отметила москвичка Зинаида П.

Олег Леонов напомнил, что ранее пассажирам автобусов и трамваев приходилось оплачивать пересадки. Команда Леонова собрала более десяти тысяч подписей в поддержку инициативы по введению пересадок без доплаты на наземном транспорте, которые Леонов передал в мэрию Москвы вместе с обращением.