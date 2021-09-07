Проспект Вернадского стал лидером среди столичных районов в программе реновации

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Проспект Вернадского Карта всех событий

Проспект Вернадского занял первое место среди районов Москвы по количеству учтенных жилых объектов, построенных в рамках программы реновации. Об этом сообщила пресс-служба столичного Управления Росреестра во вторник, 7 сентября.

Так, в районе был поставлен на кадастровый учет многоквартирный дом по адресу улица Михаила Певцова, дом 11. В нем также зарегистрировано право собственности города Москвы на первую квартиру.

Новостройка включает три секции общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров. В доме расположены 195 квартир, из них однокомнатных — 45, двухкомнатных — 128, трехкомнатных — 22. Здание спроектировали по индивидуальному проекту. Во входных зонах предусмотрены комнаты консьержа, колясочные, зона размещения почтовых ящиков и помещения для хранения уборочного инвентаря.

— Проспект Вернадского занял первое место среди районов Москвы по количеству учтенных жилых объектов по реновации. Стоит отметить, что муниципальный округ был одним из первых, где началась постановка на кадастровый учет домов в рамках программы. Многоэтажный дом стал 21-м в Западном административном округе, поставленным на кадастровый учет с начала реализации обновления жилищного фонда, — рассказал глава управления Игорь Майданов.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.