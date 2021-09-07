Учебный год без хлопот: доктор Елена Кац — об особенностях подготовки детей к детскому саду и школе

Фото: Николай Темников

Уже второй учебный год российские школьники начали в условиях пандемийных ограничений. Конечно, ситуация сейчас не такая напряженная, как в прошлом году, однако перипетии с распространением коронавируса наложили свой отпечаток и на сам учебный процесс, и на состояние детей. О том, насколько все это серьезно и как помочь в этой ситуации мальчишкам и девчонкам, мы сегодня беседуем с главным врачом Детской городской поликлиники № 7 Еленой Кац.

— Елена Леонидовна, в первую очередь скажите, насколько в действительности отразилась пандемия на состоянии детей?

— В достаточной степени. Длительное время детям было необходимо находиться в режиме самоизоляции из-за сложной эпидемической обстановки. Пандемия вмешалась и в планы на летние каникулы: лагеря по программе «Московская смена» работали в ограниченном формате с соблюдением очень строгих противоэпидемических мер, кто-то планировал, но не смог поехать на отдых в другие регионы, на море. Дети были вынуждены много времени проводить дома, а это все-таки снижение подвижности, изменение привычного графика и распорядка. Все это не может не сказываться на ребенке. И если старшие школьники переносят все это более или менее нормально, то дети, которые впервые идут в детский сад или школу, испытывают трудности: им и так непросто адаптироваться, даже без учета влияния пандемии.

— Как раз об этой адаптации и хотелось бы поговорить. Начнем с малышей, которые впервые идут в детский сад. Какие проблемы могут возникнуть при этом?

— Судите сами: у ребенка резко меняются весь образ жизни, окружение, распорядок дня. Если раньше нужно было слушаться только родных, теперь — еще и воспитательницу, нянечку, охранника. А главное, несколько часов в день приходится проводить вдали от папы и мамы, с которыми до сих пор не расставался. Для многих это оборачивается стрессом, который может иметь серьезные последствия — вплоть до того, что некоторые дети начинают забывать полученные навыки.

— Тем не менее в детский сад идти нужно. Как сделать, чтобы этого стресса не произошло?

— Готовить ребенка заранее, начиная с полутора–двух лет. Гулять с ним мимо детского сада, показывая, как весело дети там проводят время. Рассказывать, сколько там игрушек, сколько можно найти новых друзей, чему научиться. Исподволь внушать мысль о том, что не всегда ребенок должен находиться с родителями, у которых есть работа и свои дела. Примерно в это же время следует начинать мягкое закаливание, чтобы ребенок не простужался во время прогулок. Открывать форточку на ночь, умываться водой комнатной температуры, делать утреннюю разминку. Но самое важное — установить заранее режим дня, сходный с тем, что существует в детском саду. Засыпать и просыпаться, принимать пищу, гулять и играть в одно и то же время. Тогда у ребенка установится нужный ритм биологических часов, и адаптация в детском саду пройдет легче.

— Вы упомянули еще и о тех детях, которые идут в первый класс. Их готовить нужно по такой же системе?

— В общих чертах — да, но здесь имеются свои нюансы. Будущий первоклассник — более взрослый ребенок, его реакции сложнее, глубже, а набор мотиваций — шире. Если трех–пятилетний ребенок, ощущая физический или психологический дискомфорт, просто плачет или капризничает, не отдавая себя отчет в том, что собственно происходит, а главное — почему, то дети постарше уже анализируют ситуацию, пытаются установить причинно-следственную связь. Могут прийти мысли вроде «меня никто не любит», «я плохой» и соответствующие выводы — «ну и пусть, значит, буду плохим». Это очень опасно.

Будущим первоклассникам мало рассказывать о том, как хорошо и интересно в школе. Они уже хотят ощущать себя взрослыми, не нужно активно разубеждать их в этом. Напротив, подчеркните, что ребенок действительно подрос, однако это означает в первую очередь не самостоятельность, а ответственность. Дайте понять, что учеба для ребенка — такая же обязанность, как работа для взрослого, но и обязанность может приносить удовольствие от хорошо сделанной работы или хорошей оценки. Придумайте систему мотиваций и поощрений — только не материальных и уж тем более не финансовых.

— А что с остальными аспектами подготовки первоклассников — режимом, здоровьем?

— Режиму необходимо уделять еще больше внимания, поскольку занятость ребенка возрастает, появляются домашние задания. Для первоклассника важно правильное и равномерное распределение нагрузок и в школе, и вне ее. Не буду сейчас подробно рассказывать, как именно распределять и физические, и психологические нагрузки, на этот счет есть рекомендации медиков, педагогов, специалистов Роспотребнадзора. Скажу лишь, что в период адаптации родители должны уделить максимум внимания ребенку, отслеживать его состояние, реакции, сразу реагировать на жалобы или перепады настроения, которые могут быть симптомами трудностей в школе. Добавьте к этому создание полноценных условий для выполнения домашнего задания, правильную организацию рабочего места, контроль физических нагрузок, обязательные полтора–два часа на свежем воздухе ежедневно — и позитивных результатов долго ждать не придется.