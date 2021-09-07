Вместо кофе: терапевт назвала самый надежный способ побороть осеннюю сонливость

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Ранний отход ко сну, физическая активность, достаточный уровень освещенности помещения и особый режим питания помогут победить осеннюю сонливость. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Самым надежным способом эксперт назвала своевременный отход ко сну. По ее словам, лучше всего ложиться спать до полуночи.

— Каждый час сна до полуночи равен двум часам сна после полуночи. Главное условие — высыпаться как следует. Если часов сна не хватает или же человек ложится поздно, а встает поздно, то слабость, разбитость и плохое настроение практически гарантированы, — заметила Чернышова.

Второе условие, которое поможет сохранить бодрость в течение дня, — физическая активность. Тренировки и прогулки способствуют выработке эндорфинов в человеческом организме, пояснила терапевт.

Кроме того, чтобы побороть сонливость, нужно следить за уровнем освещенности помещения. Как только за окном начинает темнеть, дома или на работе следует включать свет, посоветовала собеседница «ВМ».

— Осенним днем нужно находиться в максимально освещенных помещениях. Когда становится темновато, надо сразу включать свет. А вот при отходе ко сну должно быть полностью темно. Только тогда у нас вырабатывается гормон меланин, который отвечает за психическое состояние, процессы омоложения и регенерации. Пик его выработки приходится на часы перед полуночью: чтобы в полной мере его получить, лучше уснуть в 22 часа, — считает Чернышова.

Также для избавления от сонливости необходимо следить за питанием. Согласно рекомендации врача, сейчас стоит чаще отдавать предпочтение еде, не прошедшей термическую обработку.

— Еда должна быть более разнообразной. Нужно есть свежие продукты с небольшой термической обработкой или без нее. Это свежие салаты, овощи и фрукты, простые и натуральные продукты, в которых много биологически активных веществ. Они помогают вырабатывать серотонин, дофамин и бороться с депрессией, — посоветовала Чернышова.