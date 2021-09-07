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«Мужчины могут становиться капризными»: астролог объяснила, чего ждать от новолуния

Анна Михалюк

Общество
«Мужчины могут становиться капризными»: астролог объяснила, чего ждать от новолуния
Фото: Unsplash

Астролог Ольга Стелла дала рекомендации на новолуние, которое начинается 7 сентября.

— Новолуние — это новый поток энергии. Первые трое суток — это момент, когда можно зарядиться мощнейшей энергией вселенной. Это время, когда можно начинать дела и загадывать желания. Энергия изобилия идет мощным потоком, — рассказывает эксперт на своем YouTube-канале.

После 21 сентября начнется убывающая энергия, полнолуние, а потом — ретроградный Меркурий, который продлится до 18 октября.

— Сразу хочу всех предупредить, что все дела, которые мы будем начинать с 7 сентября, они будут набирать огромный рост. Нужно успеть. Новолуние происходит в земной стихии, это стабильность и импульс к действию. С 7 по 21 сентября нужно продвигать свои знания. Нужно запланировать все свои дела, цели. 7 сентября нужно написать планы, и тогда энергия новолуния будет благосклонна. Аналитика дня очень важна для этого периода. Он нам дан, чтобы научиться видеть грани своих проектов. Подход должен быть рациональным, — считает астролог.

Во время новолуния, по ее словам, мысли могут принимать необычный ход, а ситуации будут развиваться таким образом, что мечты начнут реализовываться.

— Период хорош для тех, кто занимается коммерцией и заключает контракты. У многих обострится аналитическая часть. Месяц плодотворный для тех, кто следит за своим здоровьем. Можно заняться оздоровительным спортом. Период подходит для тех, кто делает творческую работу руками: писательская работа, графика, все, в чем присутствует ваша творческая мечта. Можно поглощать огромные объемы информации, — объясняет Ольга Стелла.

Особенно этот период отразится на мужчинах: они могут становиться большее чувствительными и капризными. В первые дни важно себя не перегружать ни с эмоциональной, ни с физической сторон.

Новолуние продлится до 21 сентября, а затем до 6 октября будет убывающая Луна.

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