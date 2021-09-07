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Ида Галич рассказала подробности развода с Аланом Басиевым

Анна Михалюк

Общество
Ида Галич рассказала подробности развода с Аланом Басиевым
Фото: instagram.com/galichida

Блогер и ведущая Ида Галич поделилась подробностями своей личной жизни. В 2018 году она вышла замуж за блогера Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон, а в декабре пара заявила о расставании.

В Сети ходила информация о том, что брак распался из-за неравного финансового положения супругов: Галич зарабатывала на рекламных контрактах крупные суммы денег. Однако Ида опровергла это и сказала, что во время их совместной жизни муж дарил ей бриллианты и другие дорогие подарки.

— Настал такой момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не так что он сказал, мол, я хочу с тобой развестись, а либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что «вот так» не могу сделать. Конечно, я до сих пор переживаю. У меня ребенок. Мне хотелось, чтобы он рос в полной семье, — поделилась Галич в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Она рассказала, что экс-супруг общается со своим сыном, когда бывает в Москве.

В августе блогер-миллионник Ида Галич сделала себе на день рождения большой подарок: автомобиль стоимостью 35 миллионов рублей.

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