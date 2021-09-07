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Эксперт по недвижимости объяснил скачок спроса на аренду квартир в Москве

Марина Найденкова

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Эксперт по недвижимости объяснил скачок спроса на аренду квартир в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Спрос на аренду жилья в столице вырос на 150 процентов по сравнению с периодом самоизоляции из-за коронавируса в прошлом году. Цены на аренду недвижимости также выросли. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт по недвижимости Кирилл Манаенков.

Самые дешевые квартиры для аренды можно найти в Троицке и Южном Бутове. Месячное проживание в них обойдется в 20 тысяч рублей, рассказал руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Это однокомнатная квартира на первом этаже 12-этажного дома. Чуть дороже можно снять «однушку» в Лосиноостровском (СВАО, 21 тысяча рублей), Новофедоровском (Троицкий административный округ, 22 тысячи рублей) и Зеленограде (23 тысячи рублей в месяц).

Самой дорогой для аренды квартирой стал пентхаус с отделкой и мебелью площадью 435 квадратных метров. Она расположена в ЖК «Кристалл Хаус» в Хамовниках. Месячная аренда составит 7,2 миллиона рублей. Второе место по дороговизне досталось квартире площадью 920 «квадратов» в Басманном районе. Ее арендосъемщику придется заплатить 3,6 миллиона рублей за месяц. Квартира расположена в ЖК «Резиденция Чистые Пруды».

По словам Манаенкова, в период пандемии коронавируса жители города пытались снять квартиры большего метража, чтобы была возможность работать удаленно в комфортных условиях. После завершения режима самоизоляции спрос на квартиры упал.

— Многие уехали в другие города в связи с возможностью удаленной работы. Сейчас спрос на аренду опять вырос, многие возвращаются к привычной жизни. В сентябре спрос бьет рекорды. Это касается почти всех категорий недвижимости. Спрос вырос на 150 процентов, — сказал эксперт.

Он отметил, что если раньше можно было «покопаться» в вариантах для аренды, то сегодня предложений уже не так много. Это касается дешевых вариантов квартир и более дорогих. Соответственно, с ростом спроса на аренду жилья выросли и цены на них, заключил собеседник издания.

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