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Названа стоимость самых дешевых и дорогих квартир для аренды в Москве

Анастасия Колоскова

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Названа стоимость самых дешевых и дорогих квартир для аренды в Москве
Фото: pixabay.com

Самые дешевые квартиры для аренды можно найти в Троицке и Южном Бутове. Месячное проживание в них обойдется в 20 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

За эту стоимость предлагается снять однокомнатную квартиру с мебелью площадью 38 квадратных метров на первом этаже 12-этажного дома в Троицке.

Такие же деньги просят за аренду однокомнатной квартиры с мебелью площадью 39 квадратных метров в Южном Бутове, которая выставлена на продажу.

Чуть дороже можно снять «однушку» в Лосиноостровском (СВАО, 21 тысяча рублей), Новофедоровском (Троицкий административный округ, 22 тысячи рублей) и Зеленограде (23 тысячи рублей в месяц).

Самой дорогой для аренды квартирой стал пентхаус с отделкой и мебелью площадью 435 квадратных метров. Он расположен в ЖК «Кристалл Хаус» в Хамовниках. Месячная аренда составит 7,2 миллиона рублей. В квартире есть хозяйская зона со спальней, детская зона с тремя спальнями, а также кухня-столовая, гостиная, несколько санузлов, балкон, две лоджии, одна из которых ведет по винтовой лестнице на 20-метровую террасу на крыше.

Второе место по дороговизне досталось квартире площадью 920 «квадратов» в Басманном районе. Ее арендосъемщику придется заплатить 3,6 миллиона рублей за месяц. Квартира расположена в ЖК «Резиденция Чистые Пруды» и имеет собственный бассейн. В ней четыре спальни, столовая, гостиная, кабинет, кухня, винный погреб, гардеробные и сауна, а также собственный салон красоты, спортзал, зал единоборств, 7 санузлов. Кроме того, в квартире есть апартаменты для охраны и обслуживающего персонала.

В пятерку самых дорогих квартир в столице вошли квартира площадью 700 квадратных метров в Хамовниках за 3 миллиона рублей в месяц, квартира площадью 507,8 квадратного метра за 3 миллиона рублей в месяц в Дорогомилове и квартира в 500 «квадратов» за 2,5 миллиона рублей в месяц в Хамовниках, пишет РИАМО.

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