Завершилось благоустройство Гольяновского пруда

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Гольяновский пруд Карта всех событий

Завершился финальный этап благоустройства Гольяновского пруда в Восточном административном округе Москвы, площадь которого составляет 8,6 гектара. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства наполнили водоем до отметки 147,8 метра (над уровнем моря).

До этого специалисты Мосводостока очистили поверхность водоема от растительности и отремонтировали береговую полосу протяженностью 1363 метра. Все работы заняли менее чем пять месяцев.

— Основной задачей работ на Гольяновском пруду являлось приведение в порядок береговой полосы. Для ее реализации службы Мосводостока восстановили ремонтным составом разрушенные участки, заделали швы между существующими стеновыми блоками, повысили водонепроницаемость и морозостойкость всей конструкции берега и фасада лодочной станции пруда методом торкретирования — послойного нанесения строительного раствора под давлением с последующим покрытием гидроизоляционным составом, — рассказал замдиректора ГУП «Мосводосток» Владимир Яворский.

На финальном этапе был убран крупногабаритный мусор, а пруд наполнен водопроводной водой. Уровень воды в дальнейшем будет поддерживаться естественным образом за счет паводковых и атмосферных осадков, а также подземных источников, пишет официальный сайт мэра Москвы.