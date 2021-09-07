Центр «Моя работа» пригласил начинающих предпринимателей на обучение

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Шаболовка, 48 Карта всех событий

В сентябре столичный центр «Моя работа» проведет для начинающих предпринимателей обучающие тренинги, встречи и вебинары, в рамках которых они получат необходимую информацию для успешного старта и развития бизнеса.

— Наш приоритет — сделать так, чтобы каждый москвич, желающий открыть собственное дело, получил необходимые знания и навыки для продвижения своего бизнеса. Мы следим за качеством предоставляемой информации и регулярно изучаем обратную связь от посетителей, чтобы убедиться, что тренинги действительно приносят пользу, — рассказал директор центра занятости «Моя работа» Роман Шкут, отметив, что мероприятия проходят в офлайн- и в онлайн-форматах.

Служба занятости включает 57 отделов трудоустройства, 52 из которых находятся в офисах «Мои документы». Расширенный набор услуг можно получить во флагманских центрах, которые расположены по адресам улица Шаболовка, дом 48, и улица Щепкина, дом 38, строение 1.

Специализированный центр занятости «Моя карьера», находящийся в доме 1, строение 1, по улице Сергия Радонежского, оказывает помощь жителям столицы старше 50 лет, людям с инвалидностью, а также мамам в декрете и молодежи.

Наиболее перспективными сферами для открытия бизнеса в столице считаются ИТ-сфера, онлайн-бизнес и розничная торговля. Стартаперы могут получить разную помощь — от консультаций по поводу регистрации своего дела до проработки бизнес-идеи.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте центра занятости, пишет официальный портал мэра Москвы.