Путин после поездки на Дальний Восток решил отдохнуть в тайге с Шойгу

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отправился отдыхать в сибирскую тайгу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент гуляет с Шойгу в Сибири, дышит свежим воздухом и отдыхает.

— Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее, — пояснил Песков.

По его словам, российский лидер вернется в Москву уже во второй половине дня в среду, 8 сентября, пишет РИА Новости.

Путин выступал во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября. Также он провел несколько встреч во время своей рабочей поездки на Дальний Восток.

Так, 3 сентября президент на ВЭФ назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, обе страны заинтересованы в абсолютной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».