Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин после поездки на Дальний Восток решил отдохнуть в тайге с Шойгу

Анастасия Волоснова

Общество
Путин после поездки на Дальний Восток решил отдохнуть в тайге с Шойгу
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отправился отдыхать в сибирскую тайгу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент гуляет с Шойгу в Сибири, дышит свежим воздухом и отдыхает.

— Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее, — пояснил Песков.

По его словам, российский лидер вернется в Москву уже во второй половине дня в среду, 8 сентября, пишет РИА Новости.

Путин выступал во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября. Также он провел несколько встреч во время своей рабочей поездки на Дальний Восток.

Так, 3 сентября президент на ВЭФ назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, обе страны заинтересованы в абсолютной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».

Читайте также:
Владимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте