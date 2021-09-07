«Быстро поехал на 43 этаж»: в Подмосковье лифт едва не убил девушку

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Жительница ЖК «Арт» 26-летняя Юлия во вторник, 7 сентября, как обычно воспользовалась лифтом. Однако поездка едва не закончилась трагедией. К счастью, девушка осталась жива, но без травм не обошлось.

Другой местный житель стал очевидцем инцидента. Он поговорил с пострадавшей и опубликовал видео в Сети.

— Я ехала в лифте. Там пахло какой-то гарью. Он не стал останавливаться на моем этаже и быстро-быстро поехал вверх. И я уже лежу на полу, смотрю в зеркало, и я вся в крови, — говорит Юлия.

На записи видно, что все лицо девушки в крови, она напугана и плачет.

Лифт поехал на 43 этаж. По какой причине это произошло – сейчас выясняют специалисты. На месте работают полиция и МЧС.

Еще один случай с неисправным лифтом произошел в конце августа: женщина с ребенком в кабине лифта пролетели пять этажей.