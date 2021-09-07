Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши

Опасные маршруты
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Маньяки СССР
Советское мороженое
Советское мороженое
Свидания
Свидания
Деревья
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Рабочий и колхозница
Дали
Дали
ЭКО
ЭКО
Еврокомиссия обратилась в суд Евросоюза с требованием ввести санкции в отношении Польши. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Он пояснил, что ограничительные меры хотят ввести, так как Варшава не исполняет решения суда от 15 июля. Размер возможных штрафов будут определять во время разбирательства.
В июле суд ЕС потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, так как орган угрожает беспристрастности судей, пишет РИА Новости.
До этого бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев отметил, что Варшава опасается российского газопровода «Северный поток — 2», а также якобы планируемого «Северного потока — 3».
Под новым «потоком» Шереметьев подразумевает наплыв мигрантов в Польшу, который Москва якобы организует для того, чтобы нанести ущерб интересам Варшавы.
Также в Польше сравнили борьбу с «Северным потоком — 2» со сценой из Библии. Так, эксперт по энергетике Анджей Щенсняк сообщил, что борьба Польши со строительством «Северного потока — 2» напоминает битву Давида с Голиафом.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО